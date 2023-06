Berlusconi è morto: il suo ultimo video ufficiale

Silvio Berlusconi, anche mentre lottava contro la malattia che ha causato la sua morte, è rimasto fedele alla sua passione: la politica. Nell’ultimo video ufficiale pubblicato dal Cavaliere ha invitato tutti i suoi follower e non a recarsi alle urne.

L’ultimo messaggio dell’ex premier risale al 12 maggio 2023, mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel video diffuso sui suoi canali social, il leader di Forza Italia aveva chiesto a tutti di andare a votare per le elezioni amministrative con queste parole:

“Io sono ancora al San Raffaele, ma per voi ho messo ancora giacca e camicia, per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e per gli amministratori in 700 Comuni e città italiane”.

Berlusconi aveva poi continuato:

“Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano”.