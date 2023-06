Silvio Berlusconi è morto: era ricoverato al San Raffaele di Milano

Silvio Berluconi è morto. Il politico era ricoverato al San Raffaele di Milano da quattro giorni, le sue condizioni erano gravissime. Questa mattina i figli e il fratello sono corsi in ospedale per fargli visita.

Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni, al San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da quattro giorni. Si è spento pochi minuti dopo l’arrivo del fratello Paolo e dei suoi figli, che sono corsi in ospedale perché le sue condizioni si erano aggravate. Il leader di Forza Italia era ricoverato da venerdì scorso, dopo essersi sottoposto ad una serie di accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. L’ex premier si è spento circondato dai suoi cari. Presenti i suoi figli, il fratello Paolo, la compagna Marta Fascina e anche Licia Ronzulli. È stato seguito da Alberto Zangrillo fino all’ultimo.

Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, è stato l’imprenditore e politico italiano che ha cambiato il nostro Paese. È stato per quattro volte presidente del Consiglio e conosciuto da tutti anche come Il Cavaliere, avendo ricevuto nel 1977 l’ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Ha iniziato la sua attività imprenditoriale nell’edilizia. Nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società, come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications. Nel 1993 ha fatto anche il suo ingresso in politica. Nel gennaio 1994 ha fondato Forza Italia. Ha ottenuto quattro incarichi come presidente del Consiglio. Il primo nella XII legislatura, 1994-1995, due consecutivi nella XIV, 2001-2005 e 2005-2006, e nella XVI, 2008-2011. Con ben 3339 giorni complessivi, è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio, superato solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. Nel 2021 è stato il sesto uomo più ricco d’Italia e nel 2009 Forbes lo ha classificato 12° nella lista di persone più potenti del mondo.