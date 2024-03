Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, sembra che Antonella di Massa sia morta almeno 24 ore prima del ritrovamento del suo cadavere. La 51enne era scomparsa a Ischia lo scorso 17 febbraio e sul suo corpo sono state ritrovate ecchimosi. L’ipotesi dell’omicidio si fa sempre più strada.

Morte Antonella di Massa: parla un testimone

“Sabato 17, verso la mezza, ero nei pressi della Pro Loco e ho notato la sagoma di una donna che indossava il cappuccio di un trench e appariva agitata. Quando sono state mandate in onda le immagini dei sistemi di videosorveglianza mi sono detto: ‘Ma allora quella donna era lei, Antonella!’ – racconta un testimone – “A un certo punto fa per nascondersi dietro a un muro e assume un atteggiamento guardingo, come se volesse nascondersi da qualcuno, oppure come se attendesse l’arrivo di qualcuno“. Il mistero sulla morte della donna si infittisce, mentre il medico legale avanza l’ipotesi che il decesso risalga al giorno prima rispetto al ritrovamento del corpo.

Morte Antonella di Massa: ipotesi omicidio

La domanda principale alla quale gli inquirenti non riescono a trovare risposta è la seguente: se tutti gli spostamenti accertati di Antonella sono nell’arco di pochissimi metri (forse un km quadrato), dove è stata nei 10 giorni in cui è stata data per scomparsa? La sua morte può essere davvero ricondotta ad un caso di omicidio? Vero che le ecchimosi sul corpo possono corrispondere ad una caduta, ma un’aggressione subita sembra essere sempre più probabile.