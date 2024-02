Antonella di Massa morta a Ischia: adesso si indaga anche per omicidio

Dopo il ritrovamento del corpo di Antonella di Massa arrivano le prime indiscrezioni sulle cause della morte della 51enne. Stando alle analisi iniziali i medici hanno sottolineato come sul cadavere non sembrano esserci segni di violenza, anche se sono state riscontrate delle ecchimosi compatibili con una caduta o con delle percorse. Proprio per questo motivo, al momento non si scarta ancora del tutto la possibilità di un omicidio.

Gli elementi dell’esame

Il primo esame medico-legale ha anche fornito altri elementi che aumentano la mole di domande a cui gli inquirenti dovranno rispondere. Quello principale è che, nonostante la donna fosse scomparsa da nove giorni, sarebbe morta da sole 24 ore quando il suo corpo è stato ritrovato in un terreno privato, sotto un albero di arance, a Succhivo.

Bisognerà quindi capire cosa ha fatto Antonella nei giorni precedenti alla sua morte, dov’era? Soprattutto, era da sola? Inizialmente le forze dell’ordine erano certe che la 51enne si fosse allontanata di sua spontanea volontà, ma adesso anche questa ipotesi sembra traballare alla luce di queste nuove informazioni.

Altri dettagli

Anche il fatto che il corpo sia stato trovato in una zona che era già stata scandagliata dai cani molecolari fa emergere nuove domande, con i proprietari del terreno che erano passati il giorno dopo la scomparsa della donna. In entrambi i casi però non era stato trovato nulla. Le forze dell’ordine avevano anche ispezionato alcune abitazioni private, ipotizzando che Antonella potesse essersi nascosta dalla famiglia chiedendo aiuto a qualche persona del posto, ma anche in questo caso, il tutto si è risolto in un nulla di fatto.

Inoltre, il cadavere, quando è stato ritrovato, indossava degli abiti pesanti, un cappuccio calato sul volto ed un sacchetto di plastica accanto. Una scena che rende il caso ancora più complicato.