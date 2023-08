Drammatico omicidio a Nettuno dove un uomo anziano di 77 anni è stato ucciso a picconate nel giardino di casa. Le forze dell’ordine hanno fermato due fratelli, conoscenti della vittima, sospettati di aver compiuto l’atroce delitto.

Omicidio a Nettuno, anziano di 77 anni ucciso a picconate: fermati due fratelli

La vittima è stata identificata come Vincenzo Vetrano, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia. Il 77enne è stato ucciso a picconate: il suo corpo è stato rinvenuto nel giardino della sua casa ubicata in via dei Laghi, a Nettuno, in provincia di Roma.

L’allarme è stato dato da alcuni vicini di casa che hanno contattato il 112 dopo aver sentito l’anziano signore gridare durante l’aggressione mortale. Per l’omicidio, sono stati fermati due fratelli di origini romene, rispettivamente di 23 e 25 anni, individuati nelle vicinanze del luogo del delitto, a bordo della loro auto che è stata sottoposta a perquisizione.

Giallo sul movente

Dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Anzio insieme al personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Frascati. I militari hanno arrestatoi due fratelli, accusati di aver colpito Vetrano alla testa con un piccone.

Sulla base delle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i due ragazzi frequentavano da tempo la casa della vittima che spesso li ospitava e chiedeva loro di svolgere lavori di giardinaggio e di ristrutturazione.

Al momento, non è ancora stato svelato il movente dell’efferato delitto ma è stata rinvenuta e sequestrata l’arma del delitto, rinvenuta all’interno dell’abitazione del 77enne.