Una di loro è già stata dimessa, per tutte 7 giorni di prognosi. Aperta un'inchiesta

Notte di paura a Roma, nel quartiere di San Basilio, dove un pino di 20 metri è crollato nei giardini di un condominio in un palazzo Ater di via Recanati. Tre adolescenti di sedici, quattordici e dodici anni sono rimaste ferite.

La ricostruzione

Il fatto è accaduto intorno alle 23 di giovedì sera, in via Recanati 125. Le tre ragazze erano sotto casa quando è avvenuto il crollo del pino di 20 metri. Sul posto il personale medico del 118 e le pattuglie IV gruppo Tiburtino della polizia locale.

Le ragazze, due in codice rosso e una in codice giallo, sono state trasportate in tre diversi ospedali romani: Pertini, Bambino Gesù e Gemelli. Una di loro è stata già dimessa, a tutte e tre sono stati dati sette giorni di prognosi.

Oltre alle tre ragazze, anche un 15enne è stato sfiorato riportando fortunatamente solo dei graffi.

Il punto dove l’albero è caduto è al centro di un’area frequentata solitamente da tantissimi giovani e, nei pressi, c’è anche un’area giochi riservata ai più piccoli.

Aperta un’inchiesta

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulle decine di alberi crollati in un paio di settimane sulle strade della Capitale, a causa della pioggia e del vento nel mese di luglio. Il sospetto degli inquirenti è che la scarsa manutenzione delle alberature possa aver contribuito o perlomeno influito sul fenomeno de i crolli che, nel corso degli anni, è diventato un problema.

La procura ha stabilito un protocollo: ogni volta che un albero cade o che un ramo di grandi dimensioni si spezza, la polizia locale deve contattare l’ufficio giardini e inviare un’informativa in procura. Una procedura che prima avveniva solo se la caduta aveva ferito qualcuno.

L’eventuale assenza di manutenzione da parte dell’amministrazione comunale non riguarderebbe il pino crollato ieri sera, in quanto nel cortile delle case di edilizia popolare.

