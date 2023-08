Un bimbo di soli tre mesi è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente che ha avuto luogo sulla SS 125 per Palau. La magistratura ha aperto un’inchiesta sul tragico accaduto.

Incidente a Palau, bimbo di tre mesi morto in ospedale

La giovanissima vittima è rimasta gravemente ferita nell’incidente che si è consumato giovedì 17 agosto sulla strada statale 125 per Palau, località situata nel nord della Sardegna. Oltre al neonato di tre mesi poi deceduto in ospedale, nel sinistro sono rimasti lievemente feriti anche la sorellina di quattro anni e i genitori dei bimbi. Tutta la famiglia era di origini senegalesi

A seguito dello schianto, il bambino di tre mesi è stato caricato in elisoccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Olbia in condizioni critiche.

Giunto presso il nosocomio sardo, i medici di turno hanno tentato in ogni modo di soccorrere il neonato e salvarlo. Il piccolo, tuttavia, non è riuscito a sopravvivere ed è morto in ospedale a causa della gravità del suo quadro clinico.

La magistratura ha aperto un’inchiesta

Al momento del sinistro, la famiglia stava viaggiando a bordo di un’utilitaria quando, per cause in fase di accertamento, la vettura è improvvisamente uscita fuori strada, ribaltandosi. Il bimbo, allora, è stato scaraventato all’esterno dell’abitacolo, impattando con violenza sul terreno.

Sul caso, stanno indagando le forze dell’ordine. Nell’ambito dell’inchiesta, la magistratura ha disposto il sequestro della salma mentre le autorità stanno verificando le dotazioni di sicurezza del veicolo. Nello specifico, gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il piccolo viaggiasse nell’apposito seggiolino.