In Italia dal Sudamerica insieme alla madre, il bambino è morto poco dopo il trasporto in ospedale: atteso l'esito dell'esame autoptico per chiarire le cause decesso

Livorno. Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto, un bambino di due anni e mezzo ha perso la vita a seguito di un malore apparentemente ingiustificato. La madre, accortasi della gravità delle condizioni del figlio, non ha esitato a chiamare i soccorsi, ma ogni tentativo di tenerlo in vita è stato vano: il piccolo è morto in ambulanza, tra le braccia della donna.

Trovato dalla madre che perdeva sangue dalla bocca nel letto della sua cameretta

Nato a Torino a gennaio 2021 da madre sudamericana – questo quanto si apprende da alcune indiscrezioni –, il bambino risiedeva insieme alla donna in via Sardi, una strada centrale di Livorno. Erano circa le cinque del mattino quando, vicino al teatro Goldoni, un passante ha visto la madre per strada che chiedeva disperatamente aiuto: aveva trovato il figlio che sanguinava dalla bocca nel letto della sua cameretta. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza. Durante la corsa in ospedale, il dramma sul mezzo di emergenza: sebbene il medico abbia tentato ogni manovra di rianimazione, il bimbo sarebbe morto durante il viaggio e, una volta raggiunta la destinazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’esame post mortem per indagare sulle cause del decesso

Su quanto accaduto sta indagando la squadra mobile di Livorno su coordinamento della procura. Al momento non si esclude dalle ipotesi quella di una caduta accidentale pregressa apparentemente innocua. Si resta in attesa dei risultati dell’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Giuseppe Rizzo.