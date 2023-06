No, forse non si è trattato di una semplice caduta dal passeggino a causare la morte del bimbo di due mesi scomparso al Policlinico Gemelli lo scorso martedì. L’autopsia effettuata sul corpo del bambino fa propendere per un’altra ipotesi ben più grave: quella del maltrattamento.

Autopsia su neonato morto al Gemelli: potrebbe essere stato maltrattato

Sabato 17 Giugno, la mamma 46enne si era recata all’ospedale di Foggia con il bambino in braccio e aveva subito fatto insospettire tutti, raccontando ai medici tre versioni diverse. Forse era solo scossa per le cattive condizioni del bimbo, o forse aveva qualcosa da nascondere. Il piccolo è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, ma le sue condizioni sono peggiorate in fretta portandolo al decesso nella giornata di martedì. Il medico legale ha disposto l’autopsia e la versione dei fatti secondo cui il piccolo sarebbe caduto in maniera accidentale dal passeggino sembra essere improbabile.

Le accuse alla madre e la difesa dell’avvocato

Il bimbo, secondo quanto si apprende, potrebbe essere stato ucciso da uno scuotimento e sua madre è ora accusata di omicidio colposo. L’avvocato la difende e spiega: “Con grande fatica emotiva e psicologica sono riuscito a ricostruire l’accaduto con la mia cliente e anche sulla base di quanto hanno visto numerosi testimoni. Si è trattato di una tragica e incredibile fatalità, che ha causato la morte del bambino, che stava benissimo ed era amato ed accudito perfettamente.”