Il 21enne Sacha Chang è stato arrestato questa mattina nei boschi del cuneese: il ragazzo di origine cino-olandese aveva ucciso suo padre e un amico di famiglia lo scorso 16 agosto, prima di provare a far perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine era alla ricerca del giovane con problemi psichici da diverse ore e, finalmente, sono riusciti a rintracciarlo.

Cuneo, arrestato il 21enne Sacha Chang: aveva ucciso padre e amico di famiglia

L’olandese era ricercato per l’omicidio del padre e di un amico di famiglia avvenuto a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni del dramma, avrebbe preso un coltello da cucina in seguito ad una furiosa lite per poi colpire suo padre e l’altro uomo che aveva provato ad intervenire per calmarlo. Quest’ultimo era riuscito a scappare e a dare l’allarme prima di morire in ospedale poco dopo. Il 21enne, nel frattempo, si era già dato alla fuga, costringendo le forze dell’ordine a mettersi sulle sue tracce. La ricerca, però, si è conclusa con successo questa mattina, quando i carabinieri hanno trovato il giovane nei boschi della zona che avevano circostanziato. Gli agenti, per trovare il giovane, si sono avvalsi dell’aiuto di cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone e di due elicotteri che hanno sorvolato per ore l’area boschiva.