Fiere, presentata la terza edizione del Pipeline & Gas Expo e la prima edizione del Cybsec-Expo

Piacenza, 24 mag. – (Adnkronos) – Sono state presentate nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 3ª edizione del Pipeline & Gas Expo e 1ª edizione Cybsec-Expo, i due eventi collegati, entrambi organizzati da Mediapoint & Exhibitions, in programma dal 29 al 31 Maggio 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo. A introdurre le due manifestazioni, la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, il Direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi, il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli e Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions.

Pipeline & Gas Expo (Pge), giunta alla 3ª edizione, è l’unica mostra-convegno anche a livello europeo dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche. La kermesse raccoglie le principali imprese attive nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti e acquedotti, reti distributive del gas (sia primarie che secondarie) e idriche, con i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari.

Il Cybsec-Expo, invece, è l’innovativo appuntamento interamente dedicato alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. Un contenitore nel quale si ritroveranno una accanto all’altra le maggiori società italiane ed estere che si occupano di cyber-sicurezza, i principali esperti di sicurezza informatica nazionali e internazionali e i primari enti certificatori del nostro Paese.

“Grazie alla preziosa sinergia con Mediapoint & Exhibitions, Piacenza Expo sarà sede di due eventi di grande rilievo su temi strategici, afferenti ad ambiti diversi ma entrambi aventi un ruolo chiave in termini di sviluppo, investimenti e competitività del Paese: il mid-stream e le reti distributive oil & gas, le reti idriche ed energetiche da una parte, dall’altra l’ambito della sicurezza informatica che costituisce un elemento imprescindibile per un’economia sempre più vocata all’innovazione e un orientamento ai servizi pubblici in cui la trasformazione digitale è un fattore chiave. Grazie a queste due manifestazioni che si svolgono in concomitanza, il territorio sarà fulcro di un intenso programma di dibattiti e convegni che si affiancano alla presenza di espositori internazionali di primo piano: un’occasione importante anche per valorizzare la vocazione di Piacenza alla ricerca e alla sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni”, commenta Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza

Due manifestazioni volutamente affiancate da Mediapont, perché in stretta correlazione: le principali vittime della criminalità informatica sono spesso le utilities fornitrici di servizi pubblici essenziali. In particolare, i grandi gestori di reti distributive di gas, elettricità e acqua, ovvero i protagonisti del PGE. Da qui l’idea vincente di affiancare loro i protagonisti dell’universo della sicurezza informatica, che possono fornire le soluzioni per rispondere alle cyber-minacce, ovvero gli espositori del Cybsec-Expo.

Afferma Luca Groppi, direttore Confindustria Piacenza: “Piacenza Expo, grazie all’ormai storica partnership con Mediapoint ed Exhibitions, si prepara ad ospitare due fiere molto importanti, anche se per ragioni differenti. Da una parte la terza edizione di Pipeline e Gas Expo è pronta a fare un ulteriore salto, e Piacenza rappresenta certamente per questi settori la casa naturale vista la sua tradizione e le realtà di eccellenza presenti sul territorio. Dall’altra abbiamo Cybsec-Expo, che tratta di una tematica – la sicurezza informatica – sempre più sentite anche dalle aziende nostre associate. Confindustria Piacenza sta rispondendo a questa esigenza con seminari dedicati, tenuti dalle imprese del RICT, il nostro cluster delle aziende digitali e innovative. La nascita di una fiera specifica e verticale sul tema è certamente un altro importante passo per Piacenza”.

Ma, soprattutto, due eventi destinati a un pubblico selezionato e di alta specializzazione. Come sottolinea il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli: “Mi piace sottolineare questo aggettivo ‘specialistico”. È un aggettivo che caratterizza sempre più il calendario della nostra società fieristica, dato che nell’epoca in cui viviamo, per poter fare la differenza, per poter offrire valore aggiunto al mercato e al sistema economico-produttivo, sono necessarie competenze, professionalità ma anche e soprattutto specializzazioni. E l’evento fieristico organizzato dalla Mediapoint che presentiamo oggi – Pipeline & Gas, giunto quest’anno alla sua terza edizione e che avrà come corollario, per la prima volta, anche Cybsec-Expo, dedicata ai sistemi e ai programmi per la sicurezza informatica e la protezione dei dati – è un evento specialistico di altissimo livello tecnico e tecnologico”, conclude Cavalli.

“Nonostante la mia non più giovane età,” afferma Fabio Potestà Direttore della Mediapoint & Exhibitions srl e organizzatore degli eventi “ resta forte la propensione della nostra azienda e del suo fortissimo team di collaboratori, di proporre eventi innovativi, e ciò anche se l’essere “apripista” comporta sempre enormi fatiche sia dal punto di vista commerciale, che finanziario. Questa 3ª edizione del PGE è di fondamentale importanza, essendo quello del “Mid Stream” un comparto per il quale non è presente anche a livello europeo un evento similare, e non vi è dubbio che le prime due precedenti edizioni della mostra piacentina siano state fortemente colpite dalla presenza del Coronavirus, essendo stata l’edizione del 2020 cancellata per decreto ministeriale e quella successiva del 2022 certamente depotenziata dal riacutizzarsi del Covid sia a livello italiano che a livello europeo. Le tematiche della “Cyber Security” ci sono state, invece, evidenziate da centinaia di nostri clienti fidelizzati, stimolandoci ad organizzarvi un evento dedicato, un’iniziativa questa che spero possa avere il medesimo sviluppo della nostra precedente manifestazione innovativa dedicata all’idrogeno che fu affiancata nel 2022 al PGE, ovvero la Hydrogen Expo la cui 3ª edizione si terrà a Piacenza dall’11 al 13 Settembre prossimi con già oltre 100 espositori confermati.

Come tradizione per tutti gli eventi organizzati dalla Mediapoint & Exhibitions, si terrà nella serata di Mercoledì 29 Maggio (giornata inaugurale delle manifestazioni) presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, la cena di gala riservata ai partecipanti dei due eventi, serata che darà modo agli espositori di apprezzare le bellezze artistiche e culturali della sede museale, avendo nel contempo la possibilità di fare “networking” in un’atmosfera conviviale e rilassata.