Guerra in Ucraina, l'ambasciatore russo a Washington: "Usa non vogliono la pace"

Antonov, l'ambasciatore russo negli Usa, è chiaro sulla posizione di Washington in merito al conflitto in corso tra Mosca e Kiev

Secondo Antonov non ci sono dubbi: gli Usa non hanno alcun interesse a far terminare presto il conflitto in Est Europa tra la Russia e l’Ucraina. L’ambasciatore russo ha parlato del ruolo di Washington nel conflitto e ha lanciato una pesante accusa.

Guerra in Ucraina, Usa non vogliono la pace: parla Antonov

“Washington non vuole la pace in Europa. Sta facendo di tutto per prolungare il conflitto e aumentare le vittime da parte russa e ucraina, compresi i civili” – sono queste le pesanti dichiarazioni rilasciate dall’ambasciatore russo a Washington, Antonov. Secondo Antonov, gli indizi a sostegno della sua tesi sono evidenti a tutti: “Gli Stati Uniti annunciano la fornitura di prodotti mortali da parte dell’industria della difesa locale lo stesso giorno in cui la leadership russa ha chiaramente e inequivocabilmente confermato la sua disponibilità per i negoziati“.

Guerra in Ucraina, il conflitto prosegue

Nel frattempo, il conflitto prosegue e nel cuore della notte un liceo e un condominio di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, sono stati colpiti e danneggiati dai russi. “Non ci sono ancora informazioni su eventuali feriti o vittime” – ha fatto sapere il sindaco della città, Igor Terekhov.