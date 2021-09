Torvaianica, 68enne morto per un malore mentre partecipava alle ricerche di una bimba scomparsa

Un 68enne è stato colto da un malore improvviso ed è morto mentre stava cercando una bimba di cui si erano perse le tracce a Torvaianica.

Tragedia a Torvaianica, dove un uomo di 68 anni è morto a causa di un malore mentre stava partecipando alle ricerche di una bimba scomparsa in spiaggia. Inutile per lui ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari.

68enne morto a Torvaianica

I fatti hanno avuto luogo nel pomeriggio di domenica 5 settembre 2021. Secondo quanto ricostruito l’uomo, residente a Fiano Romano e giunto a Torvaianica per trascorrere una giornata al mare con gli amici, stava cercando insieme ad altre persone una bimba che si era persa.

68enne morto a Torvaianica: malore improvviso

Durante le ricerche però ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. I presenti hanno subtio allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma senza successo.

L’uolmo è deceduto sul colpo per cause naturali che non gli hanno lasciato scampo.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Torvaianica, già lì per la ricerca della piccola, e i militari della Capitaneria di Porto. La salma dell’uomo è stata trasferita al cimitero di Pomezia per poi essere consegnata ai familiari, che potranno organizzare i funerali senza necessità di autopsia. Unica notizia positiva, il ritrovamento della bambina: allontanatasi dai genitori, è stata trovata poco distante e ha potuto riabbracciarli.