Tragedia a Oltrona San Mamette, in provincia di Como, dove un uomo di 43 anni è stato ritrovato morto nel salotto di casa da sua madre. La donna era stata avvisata da lui stesso con una telefonata: “MI hanno accoltellato”.

Omicidio a Como, 43enne ucciso a coltellate

Si chiamava Manuel Millefanti e da tempo viveva nella sua casa in via Marconi, a Oltrona San Mamette, finché nel cuore di questa notte è stato accoltellato. Lui ha chimato disperato sua madre intorno alle 4:40 raccontadole a fatica cosa gli era appena successo. La donna si è precipitata sul posto e ha trovato il cadavere del figlio. I soccorsi non hanno fatto in tempo ad intervenire: quando i medici hanno varcato la soglia dell’appartamento, Manuel era già morto.

Omicidio a Como: le indagini dei carabinieri

E sin dai primi momenti sono partite le indagini su quello che a tutti gli effetti sembra essere stato un caso di omicidio. Sul corpo del 43enne, infatti, erano presenti diverse ferite riconducibili a lesioni da arma da taglio. Al momento, non è chiaro se l’uomo sia stato accoltellato nel salotto di casa (dove è stato ritrovato il cadavere) o per strada e sia riuscito a rientrare nell’abitazione prima di morire.