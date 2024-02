Platamona, passeggia in spiaggia e cade in una cisterna: tragedia evitata

Mentre si godeva una piacevole passeggiata sulla spiaggia di Platamona (Sassari) con un bambino di 10 anni, approfittando della splendida giornata di sole, ha improvvisamente avvertito la sabbia cedere sotto i piedi, precipitando in una buca colma d’acqua. Fortunatamente, la sua tempestività di riflessi e la robustezza fisica gli hanno permesso di aggrapparsi e liberarsi da ciò che successivamente è stato identificato come un serbatoio interrato da 500 litri, completamente riempito d’acqua.

Platamona, tragedia sfiorata in spiaggia

Una potenziale tragedia è stata evitata sabato 3 febbraio, presso il Lido Sardegna di Platamona. Il bambino non è rimasto coinvolto nell’incidente. L’apertura della cisterna (50 per 50) avrebbe potuto far scivolare il piccolo all’interno del serbatoio colmo d’acqua, rendendo impossibile la sua uscita. Senza immediati soccorsi, si sarebbe consumata una tragedia.

L’uomo ha lanciato l’allarme

Il 40enne di Sassari protagonista dello spaventoso episodio, ripresosi dallo spavento, ha immediatamente lanciato l’allarme, soprattutto preoccupato per l’incolumità del bambino a pochi passi da lui. La sua pronta reazione è stata motivata anche dalla possibilità che altre persone potessero finire nella stessa “trappola”, considerando l’affluenza abituale di famiglie con minori lungo il litorale di Platamona durante il fine settimana.

Giunti sul posto gli agenti di polizia

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti prontamente sul posto, delimitando l’area e contattando immediatamente la proprietà. L’obiettivo è stato garantire la messa in sicurezza del punto pericoloso e particolarmente insidioso.