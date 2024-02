Non si fermano all’alt della polizia, l’incidente dopo gli spari e l’inseguimento.

Non si fermano all’alt incidente a Roma

È scattato l’inseguimento nella periferia di Roma, in via del Soriso zona Boccea, quando un’auto non si è fermata al controllo della Polizia. Doveva essere un semplice controllo, eppure per gli agenti del commissariato Primavalle non è stato così.

Poco dopo la polizia ha arrestato un uomo in via del Soriso con con 4,5 chili di hashish.

Le indagini stanno analizzando il caso e se ci siano correlazioni con l’incidente avvenuto.

Alt della polizia e incidente nella periferia di Roma

Una Fiat 500, condotta da un 20enne, non si ferma all’alt della polizia provando a fuggire via.

Gli agenti iniziano l’inseguimento, prima sparano due colpi in aria, fino a via di Val Cannuta, quando il 20enne prende contromano una strada, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’Alfa Mito, a bordo della quale si trovavano due studenti.

Dall’alt della polizia all’incidente

Per i due giovani nell’Alfa c’è stato il ricovero immediato in codice giallo all’Aurelia Hospital, invece, il fuggitivo è stato trasportato in codice rosso al Gemelli.

La notizia appresa dagli ospedali rassicura sulle condizione dei tre ragazzi, non sarebbero in pericolo di vita.