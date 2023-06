Incidente Roma, indagato ragazzo alla guida del suv Lamborghini: ipotesi video per sfida online

(Adnkronos) - La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo il grave incidente stradale di ieri pomeriggio in zona Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. Il piccolo si trovava in una Smart Forfour, sulla quale viaggiava con la madre e la sorella di q...

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo il grave incidente stradale di ieri pomeriggio in zona Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. Il piccolo si trovava in una Smart Forfour, sulla quale viaggiava con la madre e la sorella di quattro anni rimaste ferite, che si è scontrato con un suv Lamborghini con a bordo cinque ragazzi. Il giovane alla guida dell’auto, che era stata presa a noleggio, è ora indagato mentre le posizioni degli altri quattro giovani sono al vaglio dell’autorità giudiziaria nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.

Le indagini dovranno accertare dunque anche eventuali responsabilità degli altri giovani presenti in auto e verificare se nei momenti precedenti stessero girando un video da postare poi sui social per una sfida online e se in qualche modo abbiano “incitato” il ragazzo alla guida.

Quattro ragazzi e una ragazza, tutti ventenni, erano bordo del suv Lamborghini. Mentre si indaga sulla dinamica del tragico incidente, tutte le ipotesi sono al momento al vaglio degli investigatori: a quanto si apprende, si faranno accertamenti sulla velocità e si cercherà quindi anche di capire se l'incidente possa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell'uso di telefonini o per girare dei video destinati ai social.

Il tragico incidente è avvenuto ieri tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto: a scontrarsi il suv Lamborgini e la Smart Forfour sulla quale viaggiava il piccolo insieme alla mamma di 29 anni e alla sorellina di 4 anni, entrambe poi trasportate in codice rosso all'ospedale S. Eugenio. Il piccolo è stato invece soccorso in condizioni disperate e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia, dove poi è deceduto. I ventenni a bordo del suv sono invece stati trasportati per accertamenti in diversi ospedali.