Lancia nel catanese un cucciolo di cane oltre la recinzione di una caserma: denunciato un 49enne pregiudicato

Aveva cercato di abbandonare un cucciolo di cane, lanciandolo al di là di una caserma dei carabinieri. L’episodio è avvenuto a Giarre, in provincia di Catania dove un uomo pregiudicato di 49 anni dovrà rispondere per maltrattamento di animali e tentato ingresso arbitrario in luoghi dove l’accesso è vietato. L’animale che faceva parte di una piccola cucciolata di quattro cani ha passato la notte in caserma; quindi, è stato sottoposto ai controlli medici del caso.

Lancia un cucciolo di cane nel catanese: denunciato pregiudicato quarantanovenne

Stando a quanto riporta ANSA, l’uomo, era giunto fino alla caserma dei carabinieri di Giarre ai quali era stato chiesto di occuparsi del cane e degli altri tre cuccioli. Al quarantanovenne era stato tuttavia fatto presente che era necessario attendere fino alla successiva mattinata. Sarebbe stato a quel punto che l’uomo avrebbe lanciato uno dei cuccioli che ha rischiato che potesse avvenire il peggio.

I cuccioli potranno essere adottati

Il cucciolo è stato alla fine soccorso dai carabinieri. Insieme agli altri cani potrà essere adottato e, dopo gli accertamenti veterinari, trasferito nel canile di Giarre. Il quarantanovenne, dopo essere stato identificato è stato denunciato.