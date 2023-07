Tanti testimoni sono passanti di fronte ai suoi grandi occhi pieni di speranza, ma per qualche ora nessuno è intervenuto per salvarlo. Un piccolo cane beige ha rischiato di morire perché abbandonato sotto al sole dai padroni: la polizia alla fine lo mette in salvo.

Cane legato ad un palo e lasciato sotto al sole per ore: salvato dai vigili urbani

Questa terribile storia di abbandono arriva direttamente da Boscoreale, piccolo paese situato nelle vicinanze di Napoli. Il cagnolino era stato lasciato dai padroni legato ad un palo, sotto al sole cocente che in questi giorni sta facendo alzare le temperature al Sud Italia ben oltre le medie stagionali. L’animale, impossibilitato dalla catena nei movimenti e sprovvisto di acqua e cibo, era stremato quando finalmente qualcuno tra i passanti ha deciso di intervenire chiamando le autorità.

L’intervento della Polizia: come sta il cagnolino abbandonato

Gli agenti di Polizia che sono accorsi sul posto hanno subito liberato il cane, per poi farlo sdraiare all’ombra. In un secondo momento, i poliziotti si sono premurati di fargli avere acqua e cibo per rifocillarlo. Quando l’animale si è sentito meglio, gli agenti lo hanno accompagnato nella sede di un’associazione volontaria dove il cane abiterà finché non riuscirà a trovare una nuova famiglia.