Cane percorre 64 chilometri per tornare dalla famiglia che l'aveva abbandonato

Incredibile in Irlanda: cane corre per 64 chilometri per riunirsi alla famiglia che lo aveva abbandonato.

Il cane è il migliore amico dell’uomo, lo sanno tutti, ma la testimonianza che ci arriva dall’Irlanda del Nord ci conferma che sa mantenere la sua fedeltà verso il padrone anche quando quest’ultimo non la merita: golden retriever percorre ben 64 chilometri per tornare dalla famiglia che lo aveva abbandonato.

Ecco l’intera vicenda: Cooper, amorevole e caloroso golden retriever, era scomparso da ben 27 giorni. Non riusciva a darsi pace Nigel Fleming, fotografo di Dungannon, che aveva da poco adottato il peloso amico.

Ha dunque affisso in ogni dove annunci per ritrovarlo. Non poteva però certo immaginare che il ‘suo’ Cooper se l’era data a gambe per tornare nella cittadina dove viveva quando era ancora un cucciolo, a Tobermore, nella contea di Londonderry, distante ben 64 chilometri. Lì dove abitava la famiglia che lo aveva abbandonato.

Charity Lost Paws Northern Ireland ha affermato che “l’istinto” del cane lo ha guidato nel posto in cui era cresciuto “in un viaggio attraverso boschi e strade principali di notte senza l’aiuto degli umani“.

Il fotografo irlandese ha finalmente riabbracciato il suo Cooper, compagno di giochi per l’altro suo Golden Retriever, Molly. “Sono seduto qui a guardarlo e non riesco a credere che sia a casa. È stato un disastro. Non aveva idea di dove fosse ed era all’acqua e al vento. Ho cercato di inseguirlo, ma è sparito in un istante, quindi sono iniziate le ricerche“.

Un po’ denutrito dopo il lungo percorso, adesso Cooper si sta rifocillando a dovere nella sua nuova casa. Un portavoce di Lost Paws NI ha spiegato: “Cooper è un cane intelligente. L’istinto lo ha riportato in un posto che gli era familiare. Come ha fatto, non lo sapremo mai, ma ci è riuscito“.