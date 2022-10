Chi lo "possedeva" prima adesso non è più in Italia ed ha pensato di lasciare quel cane abbandonato dopo 17 anni, l'appello per dare una casa a Toby

Arriva dalla provincia di Monza la storia di un cane abbandonato dopo 17 anni e sulla scorta della quale i media hanno lanciato l’appello per dare una casa a lui, Toby. Il “vecchietto” è ancora gagliardissimo, oltre che splendido, e Monza Today spiega che è stato recuperato mentre vagava da solo.

Da solo e con il microchip che ha raccontato la sua storia per lui, la storia di un padrone che lo ha abbadonato o che ha perso le sue tracce.

Cane abbandonato dopo 17 anni

Il media spiega che Toby ha 17 anni ed “è stato recuperato mentre vagava da solo e smarrito per strada. Subito hanno controllato se avesse il microchip e infatti il cagnolino risultava intestato a una persona che lo ha tenuto per 17 anni e abbandonato”.

Si è potuto accertare infatti che l’ex padrone/a di Toby non risiede più in Italia ed a proposito di Toby “lo ha lasciato vagare fino a quando è stato recuperato”.

Ecco dove si trova Toby e chi contattare

Toby attualmente è in stallo alle porte di Monza, a Segrate ed è nato il 1 gennaio del 2005. Il caro “nonnetto” è adottabile anche a distanza, ma a che serve la distanza se si decide di diventare amici di un cane? Attualmente il cane si trova presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane in Via Martiri di Cefalonia 18 a Segrate.

Previo appuntamento. I contatti telefonici sono 02/2137864 oppure 334/8585297.