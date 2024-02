Incidente a Reggio Emilia: 4 feriti e compromessa la viabilità in via Emilia...

L'intervento dei soccorsi per salvare i feriti coinvolti e analizzare la dinamica dell'incidente avvenuto a Reggio Emilia

Nuovo incidente sulle strade italiane, tra Reggio Emilia e Parma ieri, 10 febbraio, dopo le 20:30.

Reggio Emilia, incidente in autostrada, cos’è successo?

Nella serata di ieri, lungo la via Emilia all’altezza del km 194.6 si è verificato un incidente stradale, 4 feriti e gravi disagi per la viabilità.

L’incidente ha coinvolto più di un’auto, nello specifico tre: una Mercedes ML 270, una Ford Fiesta e una Fiat Panda.

L’incidente sull’autostrada tra Reggio Emilia e Parma, l’intervento dei soccorsi

I primi ad arrivare sul luogo dell’accaduto sono stati i soccorsi sanitari inviati dal 118 per trasportare i feriti presso gli ospedali di Parma e Reggio Emilia. I carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, su richiesta dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in località Ponte Enza, lì dov’è avvenuto l’incidente stradale.

Al momento i carabinieri indagano sulla dinamica che ha portato allo scontro tra le auto, creando gravi problemi nella circolazione stradale.

Le persone coinvolte nell’incidente stradale a Reggio Emilia

Coinvolti un cittadino indiano 45enne residente a Roccabianca con a bordo un connazionale 38enne residente a Reggio Emilia, una donna di 57enne di Gattatico e la conducente della Fiat Panda una 48enne residente a Reggio Emilia.

Buone notizie arrivano dagli ospedali, fortunatamente nessun automobilista coinvolto sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma soltanto gravi ferite riportate.