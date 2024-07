Un terribile incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 17 luglio. Tre operai sono stati travolti dal catrame bollente e due di loro sono in gravi condizioni.

Operai travolti dal catrame bollente a Corbetta: due in gravi condizioni

Tre operai sono stati colpiti da una bolla di catrame mentre lavoravano alla nuova pista ciclabile di Corbetta. Due di loro sono in gravi condizioni. Al momento la dinamica precisa dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni i tre operai erano impiegati nel cantiere quando un contenitore di catrame è esploso a causa del calore. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Un operaio di 63 anni non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Un 60enne ha riportato ustioni di secondo grado al volto e di primo grado al torace, mentre un 62enne ha riportato ustioni di primo grado al volto, alla gamba e al braccio.

Incidente sul lavoro a Corbetta: le parole del sindaco

Il sindaco della cittadina, Marco Ballarini, ha espresso la sua vicinanza alle vittime di questo incidente. “Al momento è in corso la verifica della dinamica dei fatti, ma sembra che si sia trattato dell’esplosione di una bolla di catrame a causa del calore elevato. I due operai sono stati trasportati in ospedale con ustioni di primo grado. Esprimo la mia massima vicinanza e solidarietà ai due lavoratori, con i migliori auguri di una pronta guarigione nella speranza che possano rimettersi presto” ha dichiarato il primo cittadino.