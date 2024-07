Un operaio di 48 anni ha perso la vita mentre stava lavorando, dopo essere stato schiacciato da una grande parete in legno in un cantiere edile a Noriglio.

Incidente sul lavoro a Noriglio, operaio schiacciato da una parete in legno: morto a 48 anni

Un operaio esperto di 48 anni, di origine marocchina, dipendente di una ditta bresciana, è morto in un terribile incidente sul lavoro in un cantiere edile a Noriglio, in Trentino. Secondo gli accertamenti condotti dall’Uopsal provinciale, l’uomo è stato travolto e schiacciato da una grande parete in legno durante le fasi di scarico del materiale da un camion dotato di gru.

Incidente sul lavoro a Noriglio: la dinamica della tragedia

Gli operai stavano lavorando alla costruzione di un edificio con componenti in legno quando, per cause da accertare, il pannello, che misura diversi metri quadrati e per essere scaricato doveva essere assicurato a delle fettucce agganciate alla gru, è caduto e ha schiacciato l’uomo. Si tratta della sesta vittima di un incidente sul lavoro in Trentino nel 2024.

“Il diritto al lavoro non può essere esercitato a discapito del diritto alla vita, che include la salute, la sicurezza e il benessere psicofisico dei lavoratori. È essenziale, pertanto, che le normative in materia di sicurezza sul lavoro siano rigorosamente applicate” ha commentato Paolo Capone, segretario Ugl.