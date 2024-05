Intesa Sanpaolo, Profumo nominato nuovo presidente di Isybank

Francesco Profumo in passato è stato anche ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2011 al 2013, dal 2022 2022 è Membro European Innovation Council

Francesco Profumo, noto per il suo prestigioso percorso accademico e istituzionale, assume ora la carica di presidente di Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo.

Questa nomina è stata ufficializzata dalla stessa banca. Profumo, già preside della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino e ex Rettore di quest’istituzione dal 2005 al 2011, porta con sé un ricco bagaglio di esperienze. Dal 2016 fino a febbraio 2024, ha presieduto la Compagnia di San Paolo, la prima azionista di Intesa Sanpaolo, inoltre, ha ricoperto importanti incarichi governativi come ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2011 al 2013, e ha guidato il Cnr dal 2011 al 2012. Dal 2022, è anche Membro del Consiglio Europeo per l’Innovazione della Commissione Europea.

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, ha accolto con favore la nomina di Profumo, sottolineando le sue competenze, l’ampia esperienza e la sensibilità verso l’innovazione, fondamentali per il successo di Isybank.

Messina ha inoltre evidenziato l’impegno continuo di Intesa Sanpaolo nel consolidare la sua posizione di leadership europea, soprattutto nel settore tecnologico, attraverso consistenti investimenti che ammontano a 3 miliardi di euro dal 2022.

In seguito a questa nomina, Mario Boselli, rispettato imprenditore nel settore tessile e attuale presidente di Prestitalia, lascia la presidenza di Isybank per assumere il ruolo di vicepresidente. Tuttavia, Antonio Valitutti viene confermato nel suo ruolo di amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione di Isybank include anche figure di spicco come Vanna Alfieri, Giampio Bracchi, Renato Cerioli, Achille Galdini, Paola Papanicolau e Claudia Vassena. Questa squadra di professionisti di alto livello è pronta a guidare isybank verso nuovi successi nel panorama finanziario digitale.