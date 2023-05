Dopo lo stallo di fine anno scorso Banca Intesa ha raggiunto accordo con i sindacati sui quattro giorni di lavoro. Da quanto si apprende infatti Fabi ed altre sigle trovano la quadra con Sanpaolo sui punti discussi negli ultimi mesi. La sigla ha sottoscritto assieme alle altre OOSS un accordo con il gruppo Intesa Sanpaolo con lo scopo di regolare smart working, settimana corta di 4 giorni di 9 ore ciascuno e disconnessione.

Banca Intesa ha raggiunto l’accordo con i sindacati

E proprio il sindacato autonomo Fabi ha voluto dare nota della soluzione. Per lo smart working è stato fissato un tetto a 120 giorni annui. Esso poi sale a 140 giorni per alcune tipologie di lavorazioni. Si tratta di ambiti fruibili, in entrambi i casi, nell’ambito di un “corretto equilibrio fra attività in presenza e da remoto; viene riconosciuto un buono pasto di 4,50 euro”.

La concertazione fallita a novembre 2022

A fine dicembre 2022 Intesa Sanpaolo aveva in un certo senso “dribblato” la trattativa ed aveva lanciato la settimana corta ma senza l’accordo con i sindacati. Il tema di una nuova organizzazione flessibile per i 74mila dipendenti dell’istituto di credito aveva assunto possibili toni unilateriali ma in questi mesi le trattative tra le parti erano riprese dopo che la prima fase della concertazione di novembre 2022 era fallita.