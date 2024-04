Bonus bollette in Sicilia: fino a 1.015 euro per far fronte al caro prezzi di...

In Sicilia arriva un bonus bollette fino a 1.015 euro per far fronte al caro prezzi di energia elettrica e gas: aiuto concreto per famiglie in disagio economico

Con il bonus in Sicilia non si tratta di un’agevolazione aperta a tutti i cittadini, ma si tratta di un aiuto concreto per tutti i nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico.

Come ottenere il bonus bollette

Il valore del bonus bollette per la luce è determinato dall’Isee che non può essere superiore a 9.530 euro mentre, per famiglie con almeno 4 figli a carico Isee fino a 20.000 euro.

L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, composti da più di 4 componenti l’importo del bonus per le bollette della luce è pari a 163,80 euro per trimestre, ovvero 655,2 euro l’anno.

La somma totale del bonus

Di fatto, una famiglia con più di quattro componenti, con Isee nel limite stabilito dal bonus sociale, che vive in una fascia climatica D e utilizza il gas per il riscaldamento, acqua calda e cottura, il bonus luce di 655,2 euro si somma a quello per il gas di 360,36 euro andando a prevedere un bonus bollette totale di 1.015,44 euro l’anno.

Per le famiglie fino a quattro membri che utilizzano il gas solo per cucinare e per l’acqua calda, il bonus è di soli 10,92 euro ogni trimestre, indipendentemente dalla zona climatica di residenza.

Importo variabile del bonus

Questo bonus non è fisso ogni mese, ma varia trimestralmente. Durante i mesi invernali, quando c’è un maggiore consumo di gas per il riscaldamento, l’importo del bonus è più elevato, mentre diminuisce durante l’estate.