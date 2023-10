Proroga Bonus bollette: come richiederlo a ottobre

Il Bonus bollette è stato allungato di altri tre mesi dal decreto legge n. 131 del 29 settembre 2023. Sarà possibile richiedere la misura anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il Bonus bollette è stato prorogato per altri tre mesi: sarà dunque possibile richiederlo anche a ottobre, novembre e dicembre. Una buona notizia per gli interessati, visto il caro di bollette e carburanti causato dall’instabilità dei mercati internazionali di gas e petrolio; di conseguenza l’inflazione va sempre più in alto.

Bonus bollette: chi sono i beneficiari?

L’agevolazione fiscale viene applicata direttamente sulla bolletta dei contribuenti con un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino a 15.000 euro. Questa agevolazione varia in base alla composizione della famiglia e alla situazione economica. Come spiega SkyTg24, la soglia Isee viene aumentata a 30.000 euro per le famiglie numerose, soprattutto se hanno almeno 4 figli a carico.

Bonus bollette: ecco come richiederlo

Come informa Il Giornale, per accedere al Bonus bollette, le famiglie devono aver compilato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per ottenere l’attestazione Isee. Tuttavia, il bonus viene concesso automaticamente alle famiglie che soddisfano i requisiti richiesti senza necessità di ulteriori procedure o domande.

Bonus bollette: cosa cambia se in famiglia c’è una persona con disagio fisico

I nuclei familiari che includono persone in condizioni di disagio fisico devono presentare una richiesta ai comuni di competenza o ai Caf (Centri di Assistenza Fiscale) abilitati. Nel contesto di questo decreto sull’energia, il disagio fisico è definito come la necessità di utilizzare apparecchiature elettriche salva-vita.