Nuovo aumento dei costi in bolletta per il gas: l’Arera ha annunciato una crescita dei prezzi del 4,8% per i consumi del mese di settembre.

L’Arera ha comunicato un nuovo aumento dei costi in bolletta per il gas per la famiglia tipo in tutela. Per i consumi del mese di settembre, infatti, le famiglie italiane vedranno i prezzi della materia prima lievitare del 4,8% rispetto ad agosto.

Bollette gas in aumento del 4,8% per i consumi di settembre

Secondo rialzo consecutivo per le bollette del gas in Italia. Dopo il +2,3% emerso ad agosto, nel mese di settembre, è stato registrato un +4,8%. Il rincaro legato al gas naturale, tuttavia, non rappresenta un unicum rispetto alle bollette. Pochi giorni fa, infatti, anche per l’elettricità è stato comunicato un aumento del prezzo ben più consistente e pari a +18,6%.

L’inasprimento del caro bollette si abbatte come una spada di Damocle sulle famiglie e sulle piccole imprese italiane che devono fare i conti con un costo della vita eccessivo, soprattutto rispetto alla media degli altri Paesi europei. Dopo la pausa del periodo maggio-luglio, la spesa energetica ha ricominciato a lievitare, complice anche il prezzo del petrolio che si è attestato sui 90 dollari al barile.

Arera, la spesa annuale della famiglia tipo è di 1.459 euro

L’aggiornamento delle bollette del gas naturale è stato comunicato dall’Arera ossia l’Autorità che regola le attività per l’energia, le reti e l’ambiente. In merito al recente aumento è stato precisato che questo è dovuto sostanzialmente ai costi per l’approvvigionamento della materia prima. Il prezzo del gas sul mercato all’ingrosso in Italia, infatti, è più elevato rispetto ai dati relativi ad agosto e corrisponde a una media giornaliera pari a 37,5 euro al megawattora.

Rispetto agli effetti finali, la spesa di gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole, ossia nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 30 settembre 2023, ammonta a circa 1.459 euro. In questo contesto, si registra un risparmio del 13,9% rispetto ai dodici mesi equivalenti dell’anno precedente (dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022).