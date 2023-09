Caro Prezzi, al via dal primo ottobre il bonus trasporti e il carrello della spesa a prezzi calmierati

Caro Prezzi, al via dal primo ottobre il bonus trasporti e il carrello della ...

Per gli italiani sarà possibile acquistare una serie di beni di prima necessità a prezzi calmierati: ecco come fare richiesta.

A partire dal primo ottobre i prezzi dei beni di prima necessità potrebbero trovare un po’ di sollievo. Prenderà infatti il via il trimestre anti-inflazione, una campagna del Governo pensata per “tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale”.

Il primo ottobre sarà anche il giorno del click day per fare richiesta del bonus trasporti, un contributo dell’importo di 60 euro che sarà erogato alle persone con un reddito di massimo 20 mila euro per l’acquisto di abbonamenti mensili o ancora annuali.

Caro prezzi, al via il trimestre anti-inflazione: quali beni sono inclusi

Il trimestre anti-inflazione durerà da domenica 1° ottobre fino al 31 dicembre. Nel corso di questa iniziativa sarò possibile acquistare prodotti di prima necessità sia di genere alimentare che non e sono inclusi solitamente nel carrello della spesa del cittadino. Tra questi – si legge nella nota del ministero delle imprese e il made in Italy – sono inclusi anche prodotti per la infanzia e la cura della persona.

Come funziona il trimestre anti-inflazione

Gli esercizi che sceglieranno di aderire all’iniziativa diventeranno riconoscibili grazie all’esposizione di un apposito bollino il cui logo è un carrello della spesa tricolore. I prezzi dei prodotti selezionati potranno essere calmierati grazie a “prezzi fissi, promozioni, iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label), carrelli a prezzo scontato o unico”.