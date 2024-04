La sanzione riguarderebbe secondo una nota dell'autorità, che sul sito di amazon.it per un'ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l'opzione "acquisto periodico" anziché "acquisto singolo"

Amazon è stata multata dall’Antitrust con una sanzione di 10 milioni di euro a causa di pratiche commerciali scorrette sul sito italiano di amazon.it.

Secondo quanto riportato dall’autorità, Amazon preimposta l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo” per una vasta gamma di prodotti, limitando così la libertà di scelta dei consumatori. La preselezione dell’acquisto ricorrente induce i consumatori ad acquistare periodicamente un prodotto, anche senza effettiva necessità, come riporta tgcom24.mediaset.it, riducendo così la loro capacità di scelta consapevole.

Inoltre, l’Antitrust ha ritenuto che tale condotta sia in contrasto con il dovere di diligenza professionale che ci si aspetta da un gigante del commercio come Amazon. Le interfacce online relative ai processi di acquisto dovrebbero essere progettate in modo da consentire ai consumatori di fare scelte commerciali libere e consapevoli.

Inizialmente, durante l’istruttoria, è stata contestata anche la preselezione della consegna veloce a pagamento. Tuttavia, Amazon ha proposto degli impegni per il futuro, stabilendo che verrà predefinita solo l’opzione di consegna gratuita. Inoltre, Amazon e l’Antitrust hanno concordato che entrambe le società compenseranno i consumatori che si sono lamentati della pratica durante il 2023 contattando il Servizio Clienti.

Questa multa rappresenta un avvertimento per le grandi piattaforme di e-commerce, che devono assicurarsi di rispettare le norme antitrust e garantire la libertà di scelta dei consumatori nelle loro interfacce di acquisto online.