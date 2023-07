In questi ultimi mesi, abbiamo assistito ad un rialzo dei prezzi di moltissimi beni di prima necessità. Il risultato è stato un progressivo esborso da parte dei cittadini italiani che si è tradotto in una maggiore fatica a far fronte alle piccole e grandi esigenze di tutti i giorni. Per questo motivo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha annunciato che il Governo è al lavoro su un paniere di prodotti a prezzi calmierati, pensato appositamente per far fronte al caro-vita.

Caro Vita, il Governo lavora ad un paniere di beni di prima necessità a prezzi calmierati

Il ministro Urso, al termine degli incontri con le aziende appartenenti alla filiera della pasta ha spiegato qual è l’obiettivo dell’intervento del Governo: “Il mio impegno in questi giorni è fronteggiare l’inflazione, che si sta riducendo, ma deve accelerare la discesa, per non diventare strutturale”.

Ha poi proseguito, spiegando: “Abbiamo fatto una proposta che riguarda un accordo che possa consentirci di fare delle campagne con un paniere con una serie di prodotti calmierati” che si andrà ad aggiungere “all’iniziativa della social card per le famiglie più bisognose”.

Quali potrebbero essere i prodotti inclusi nel paniere

Per il momento non è stata diffusa una lista di prodotti inclusi nel paniere anche se è possibile intuire che si possa trattare di quelli che gli italiani acquistano più di frequente ossia pane, pasta, latte, uova, carne, frutta e verdura o ancora sale, zucchero e farina. Tra questi inoltre dovrebbero essere inoltre presenti anche quelli dedicati alla prima infanzia o ancora all’igiene personale come lo shampoo e il bagnoschiuma.

Su caro-voli: “Tariffe aerei per Sicilia e Sardegna hanno picchi inaccettabili”

Il ministro Urso ha dedicato parte della sua riflessione anche all’aumento dei costi dei voli aerei che hanno raggiunto picchi significativi: “Le tariffe degli aerei per Sicilia e Sardegna hanno picchi inaccettabili, del 70%”. Urso starebbe anche mettendo a punto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Salvini un intervento a livello legislativo pensato per contrastare tale aumento: “Lavoreremo molto sul concetto della continuità territoriale, sia in seda europea sia in sede nazionale”.