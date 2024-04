Con nota del 22 aprile il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che si sono riaperti i termini per presentare la richiesta del Bonus mamme: ecco come fare

La misura consiste in un taglio della tassazione fino a 250 euro mensili e l’importo non è fisso, ma varia anche in base al reddito della dipendente.

Chi ha diritto al Bonus mamme

Le donne con due figli avranno diritto al bonus solo per il 2024 e fino a quando il figlio più piccolo compie 10 anni. Mentre, chi ha tre o più figli, il bonus sarà erogato da gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino a quando il più piccolo dei figli compie 18 anni.

Non ci sono distinzioni per figli in affidamento o adottati. Il bonus non è previsto per le madri con un solo figlio, anche se quest’ultimo ha disabilità.

Come richiedere il Bonus mamme

Il Bonus mamme può essere richiesto tramite l’assistenza di Caf e patronati, oppure direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per effettuare la richiesta online, occorre accedere all’area riservata del sito mim.gov.it e autenticarsi con Spid, Cie o eIdas.

Nell’area riservata, bisogna seguire questo percorso: Menu > Servizi > Tutti i servizi > Decontribuzione di maternità.

Importo per il Bonus mamme

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.