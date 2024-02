Bonus mamme e assegno unico: le cifre da almeno 400 euro in su, ma fino a 1042 euro in busta paga per dipendenti a tempo indeterminato con famiglie numerose.

Una delle innovazioni principali introdotte dalla recente Legge di Bilancio è il Bonus mamme, che offre un esonero dalla contribuzione previdenziale fino al 9,19% della retribuzione, fino a un massimo di 3000 euro all’anno, distribuiti su base mensile. Questo beneficio è destinato alle lavoratrici con almeno tre figli. A partire dal 2024, in via sperimentale, il bonus viene esteso anche alle madri con due figli. Tale agevolazione è estesa a tutte le dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, compresi quelli agricolo, in somministrazione e in apprendistato, con contratti a tempo indeterminato.

Bonus mamme: beneficiarie e simulazione

Le beneficiarie del Bonus mamme sono oltre 681 mila lavoratrici madri, che fanno parte dei 6,4 milioni di nuclei familiari che ricevono l’Assegno Unico Universale (AUU). Secondo una simulazione de Il Sole 24 Ore, consideriamo una lavoratrice apprendista con una retribuzione imponibile mensile di 1.900 euro e un’aliquota contributiva del 5,84%. In questo caso, il Bonus Mamme si traduce in un aumento mensile di 110,96 euro in busta paga.

Supponiamo che questa lavoratrice abbia un reddito annuo di 24.700 euro e faccia parte di un nucleo familiare composto da tre membri, risieda in una casa in affitto e abbia un patrimonio mobiliare di circa 10.000 euro, con un ISEE di circa 7.000 euro. In base a questi parametri, l’assegno unico universale ammonta a circa 400 euro mensili. Sommando l’assegno unico universale al Bonus Mamme, il totale ammonta a 510,96 euro.

L’aliquota contributiva ipotizzabile

Considerando il caso di una lavoratrice assunta a tempo indeterminato con una retribuzione imponibile mensile di 2.692 euro, l’aliquota contributiva a suo carico del 9,19% porta a un esonero mensile di 247,39 euro.

Ulteriori precisazioni

Ipotizzando un reddito annuo di circa 35.000 euro, tre figli minori e un componente disabile al di fuori dei figli, una casa di abitazione con un valore IMU di 50.000 euro e un patrimonio mobiliare di 10.000 euro, con un ISEE di 9.014 euro, l’assegno unico universale ammonta a 794,8 euro. Aggiungendo il Bonus mamme, le due misure portano a un totale di 1.042,2 euro in busta paga.