Mamma e figlio lasciano il carcere, trasferiti all'Icam di Torino

La giovane madre rumena, detenuta con un neonato di appena un mese di nome Aslan presso il carcere di Torino Lorusso e Cotugno, è stata recentemente trasferita all’Istituto di Custodia Attenuata per Madri Detenute (ICAM).

Questo spostamento, disposto questa mattina 3 febbraio, è avvenuto in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione penale di Pistoia. La direzione del carcere ha prontamente agito, richiedendo il trasferimento all’autorità giudiziaria e identificando l’ICAM di Torino come la struttura più idonea per ospitare donne detenute con figli.

Mamma e figlio detenuti, il suo arresto

Dopo essere stata fermata dalla polizia a Ventimiglia, provincia di Imperia, in Liguria, è emerso durante il controllo che la giovane donna di 29 anni doveva scontare carichi pendenti, presumibilmente legati a reati di furto. Di conseguenza, è stata arrestata e trasferita nella sezione femminile del carcere di Torino, portando con sé il suo bambino appena nato.

L’appello del deputato Avs Marco Grimaldi

Il deputato di Avs Marco Grimaldi aveva portato all’attenzione la questione dopo aver incontrato la giovane mamma durante una visita di routine al carcere. Dopo aver sollecitato un imminente intervento dal ministro Carlo Nordio, il deputato Grimaldi si è dichiarato soddisfatto per la risoluzione del problema, affermando di aver avuto piacere che il ministro abbia preso provvedimenti dopo la loro segnalazione. E che è giunto il momento di essere coerenti e di valutare la proposta di legge delle opposizioni per abolire la disumana condizione dei bambini detenuti.