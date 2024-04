I soldi in più nella tredicesima non è l’unica novità attesa per domani in Cdm: i premi di risultato erogati dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10% entro il tetto di 3mila euro, mentre i premi di produttività sono tassati al 5%.

Le novità per la tredicesima nel 2024

Tra le indiscrezioni diffuse c’è quella riguardante l’introduzione di un bonus fino a 80 euro che dovrebbe essere corrisposto sulla prossima tredicesima di fine anno, ma solo per i lavoratori con reddito non superiore a 15 mila euro. Tuttavia, per averne l’assoluta conferma bisognerà attendere la bozza del decreto legislativo in esame al ministero dell’Economia.

Per il momento l’unica certezza è che per i lavoratori con reddito annuo fino a 35 mila euro l’importo della tredicesima sarà più basso rispetto allo scorso anno.

Premi di produttività e social card: ecco cosa cambierà

I premi di risultato erogati dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10% entro il tetto di tremila euro. Lo stesso regime si applica «alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa».

Quest’anno, in base a quanto stabilito dall’ultima manovra i premi di produttività sono tassati al 5%.

A disposizione 460 euro per chi ha entrate inferiori a 15 mila euro annui di Isee, per comprare beni alimentari di base e medicinali da banco.

Le parole del viceministro Maurizio Leo in merito alla bozza in arrivo

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha affermato: