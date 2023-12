Perché la tredicesima non è ancora arrivata e quando è previsto l’accredito della mensilità aggiuntiva che, nel mese di dicembre, spetta a lavoratori pubblici e privati e ai pensionati? Al momento, non è ancora stata comunicata una data univoca per il pagamento ma chi non ha ancora ricevuto la somma dovrebbe riceverla nei prossimi giorni, prima dell’arrivo del Natale.

Tredicesima: perché non è ancora arrivata e quando

Dicembre non è soltanto il mese delle festività natalizie ma è anche il momento dell’anno in cui pensionati e lavoratori pubblici e privati ricevono le tredicesime. Anche se non esiste una data univoca per tutti, il versamento della mensilità aggiuntiva avviene solitamente prima del 25 dicembre. Il girono di accredito, comunque, varia in riferimento al contratto collettivo.

In alcuni casi, quindi, è possibile che ci siano pensionati e lavoratori che non hanno ancora ricevuto la tredicesima. Queste categorie, tuttavia, non devono preoccuparsi né pensare necessariamente a ritardi o problemi. Al contrario, è possibile desumere che il proprio contratti di riferimento prevede che il versamento venga effettuato a una tata che si trova più a ridosso di Natale.

L’importo della tredicesima, poi, varia in base allo stipendio che il singolo ha percepito durante l’anno.

Pensionati e lavoratori pubblici e privati

Per quanto riguarda la tredicesima, è certo che i pensionati abbiano già ricevuto l’importo che gli spettava. L’Inps, infatti, ha avviato i versamenti dal 1° dicembre, a prescindere che il denaro venga distribuito tramite assegno alle Poste oppure accreditato in banca.

Per i dipendenti pubblici, invece, un decreto legge del 2001 prevedere che la tredicesima venga distribuita con lo stipendio di dicembre a metà mese, tra il 14 e il 16 dicembre.

Nel settore privato, la data dell’accredito varia a seconda del contratto collettivo di riferimento. In quest’ambito, i metalmeccanici potrebbero essere tra i lavoratori che non hanno ancora ricevuto la tredicesima dato che il loro contratto prevede che il versamento venga effettuato alla vigilia di Natale.