A dicembre arriva la tredicesima per tanti italiani: ecco come calcolarla

Non saranno solo le festività imminenti ad allietare l’umore di milioni di italiani con l’arrivo di dicembre. A partire dalla prossima settimana, infatti, inizieranno i primi pagamenti delle tredicesime mensilità erogate a lavoratori e pensionati: la stima parla di un importo complessivo che ammonta a 40,7 miliardi di euro.

In arrivo la tredicesima per oltre 35 milioni di italiani

Saranno oltre 35 milioni, un numero che comprende sia i lavori che i pensionati, a iniziare a percepire la tredicesima mensilità per il 2023 a partire dalla prima settimana di Dicembre fino alla Vigilia di Natale. L’ammontare complessivo di queste erogazioni arriverà fino a 40,7 miliardi, cosa che andrà anche ad appesantire le tasche del fisco, visto che la trattenuta Irpef stimata su queste somme si aggira intorno ai 13,2 miliardi. Secondo questi calcoli, elaborati dall’Ufficio studi della Cgia, le tredicesime sono cresciute complessivamente di 7 miliardi di euro rispetto lo scorso anno, soprattutto grazie al fatto che i lavoratori dipendenti sono cresciuti di oltre 400mila unità.

Tredicesima: chi la riceve e come calcolarla

Ad aspettare con ansia l’erogazione delle tredicesime non saranno solo i lavoratori dipendenti, ma anche i pensionati. Quasi tutti i dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità. A pagare questa gratifica natalizia saranno imprese, società pubbliche e private, oltre che l’Inps: il calcolo di quanto ammonterà la cifra ricevuta è pressoché identica per ogni categoria, con variazioni minime dettata da differenza nel CCNL di riferimento. Di base, per calcolare la tredicesima che si riceverà basta moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e poi dividere tutto per dodici. I pagamenti inizieranno nella prima settimana di Dicembre, quando per i pensionati potranno riceverla già da questo venerdì primo Dicembre, primo giorno bancabile del prossimo mese.

