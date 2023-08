Il Parlamento ha approvato lo scorso fine settimana la legge delega di riforma fiscale: i decreti attuativi e di revisione della pressione fiscale faranno entrare nel vivo la nuova tassazione voluta dal governo Meloni. Ci saranno dei cambiamenti per gli stipendi a partire dal 2024: vediamo le modifiche nel dettaglio.

Stipendi 2024, aumenti fino a 200 euro con la riforma fiscale

L’obiettivo finale rimane sempre quello di introdurre la Flat Tax, ma per arrivarci si dovrà passare per qualche nodo intermedio. Il primo dei quali, come spiegato dal vice ministro dell’economia e delle finanze Maurizio Leo, riguarda la riduzione delle aliquote Irpef che passeranno dalle attuali quattro a tre. Con questa novità, alcune fasce avranno un incremento degli stipendi in busta paga quantificabile anche fino a 200 euro annui. Le percentuali delle nuove aliquote Irpef sono ancora da definire, ma sappiamo che l’idea è quella di ampliare al massimo l’attuale primo scaglione (che oggi riguarda i redditi lordi fino a 15 mila euro e aliquota del 23%). Se si riuscirà ad accorpare parte dei primi due scaglioni, coloro i quali rientrano nella fascia di reddito risparmieranno 200 euro di tasse.

Chi potrà beneficiare di un ulteriore sgravo fiscale

Oltre alla situazione spiegata sopra, la legge delega di riforma fiscale prevede anche uno sgravo della pressione fiscale per quelle famiglie che hanno a carico una persona con disabilità. Allo stesso modo beneficeranno di una diminuzione della pressione fiscale anche chi ha sostenuto spese per effettuare interventi di efficientamento energetico e chi è in possesso di una casa.