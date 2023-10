Previsto un bonus natalizio per i dipendenti statali di 900 euro in media. Critici i sindacati che reputano la misura insufficiente.

Entro Natale è previsto un bonus per i dipendenti statali. L’importo medio sarà attorno ai 900 euro. A darne la conferma è il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Quanti soldi arrivano e quando

I soldi che arriveranno riguardano l’indennità di vacanza contrattuale, ovvero l’indennità pagata per il periodo in cui il contratto era ‘vacante’, non rinnovato. Si tratta di una cifra che normalmente viene inserita nel contratto successivo, ma Meloni ha deciso di anticiparla.

L’importo sarà quindi variabile, da 662 euro previsti per i dipendenti ministeriali di livello più basso ai 1.516 euro per un medico.

L’obiettivo è di erogare questa indennità prima dell’arrivo della tredicesima che normalmente arriva entro il giorno di Natale.

Chi ha diritto al bonus

A ricevere l’anticipo saranno sicuramente i dipendenti statali. Parliamo quindi di impiegati, dirigenti ministeriali, insegnanti, agenti di polizia e dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Saranno invece esclusi i dipendenti regionali, comunali e di tutte le amministrazioni locali. Per loro è infatti previsto che sia l’ente di riferimento a stanziare i fondi.

La polemica dei sindacati

Critiche e polemiche arrivano da parte di alcuni sindacati. In particolare Cgil e Uil hanno definito “insufficienti” i fondi messi a disposizione. Negli ultimi due anni l’inflazione si è alzata moltissimo quindi un bonus una tantum da 900 euro in media, seguito da un aumento di, in media, 170 euro al mese non basta a recuperare il potere di acquisto.