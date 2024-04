Confcommercio alza le stime sul Pil e stando ai dati, sembra che l’inflazione rallenti. Infatti, è stato registrato un Pil in aumento dello 0,3%.

Le stime di Confcommercio sul Pil

L’associazione Confcommercio prevede dei rialzi per il Pil quindi notizie positive per l’economia dell’Italia.

Secondo i dati dell’ultima analisi, nel trimestre del 2024 c’è stata una crescita dello 0,3% rispetto agli ultimi tre mesi del 2023 e addirittura dello 0,5% rispetto allo stesso periodo sempre del 2023.

Buone notizie anche sul fronte dell’inflazione, che dovrebbe rallentare nel corso del mese di aprile, seppure dell’1%.

Confcommercio ha anche evidenziato nel suo rapporto un riscontro ottimo in merito alle presenze turistiche nel nostro Paese: a febbraio c’è stato il record di sempre con un dato positivo del 12,3% nel complesso sul 2023.

L’inflazione secondo Confcommercio

Sul tema scottante dell’inflazione, abbiamo ancora buone notizie. Confcommercio, ha confermato il rallentamento all’1% dopo la risalita del m mese scorso all’1,2%.

Raffreddamento poi per i prezzi sui generi alimentari, sempre più vicini a quello che dovrebbe essere il costo medio.

“Il permanere dell’inflazione su valori che la nostra economia ha registrato prima delle crisi del 2021 e del 2022, in particolare per i beni acquistati più frequentemente, è un incoraggiamento e una premessa per spingere le famiglie a moderati miglioramenti dal lato della domanda. L’andamento potrebbe essere favorito anche dal permanere di dinamiche occupazionali positive e dai recuperi di reddito generati dal rinnovo dei contratti.” ha commentato l’associazione.

A marzo 2024, l’indicatore relativo ai consumi aveva già evidenziato una crescita dello 0,4% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.