Sarà un’estate 2023 salata, e non soltanto per quanto riguarda l’acqua del mare dove milioni di italiani e di turisti si tufferanno nei prossimi tre mesi: in base alle ultime stime, a causa dell’inflazione galoppante, è previsto un ulteriore aumento dei prezzi per molte strutture turistiche. Ecco cosa hanno rivelato gli esperti.

Caro vacanze, prezzi degli hotel in aumento fino al 53%

Il Codacons parla di aumenti superiori al 50% per le strutture alberghiere che quest’estate accoglieranno migliaia di persone disposte a sopportare i prezzi maggiorati quasi ovunque. Su base annua, le tariffe salgono del 13,6%, con importanti differenze da un luogo all’altro del nostro territorio.

I rincari record sono previsti soprattutto per le città d’arte e le località di mare: il primato per ora lo detiene una città come Firenze, dove i rincari delle strutture ricettive arriveranno il +53%. Seguono Palermo (+35,9%) e Milano (27,7%).

Importanti aumenti previsti anche per i voli

Brutte notizie anche per chi ha intenzione di raggiungere la propria destinazione finale in aereo. Anche il comparto dei voli registra infatti importanti aumenti: acquistare un viaggio in aereo oggi costa il 43,9% in più rispetto allo scorso anno se si effettua uno spostamento su territorio nazionale, il 42,6% in più se si sceglie una meta europea e il 36,8% in più se si desidera fare un viaggio internazionale oltreoceano.