Bonus bollette e carburante: importi, destinatari e come richiederli

Bonus bollette e carburante: importi, destinatari e come richiederli

Mentre si apre la questione di fine mercato tutelato sulla luce, un respiro di sollievo per i consumatori: bonus benzina e bonus bollette in arrivo

In arrivo bonus per benzina e bollette, mentre si discute della fine del mercato tutelato dell’energia elettrica. Il Consiglio dei ministri esaminerà misure di supporto per le famiglie e i vulnerabili contro l’aumento dei costi la prossima settimana.

I bonus benzina e bollette: a chi spettano

Si stanno anche elaborando normative per portare la metà delle famiglie italiane nel mercato libero dell’elettricità, una mossa legata agli obiettivi del Pnrr ma che sarà gestita con attenzione per proteggere le fasce deboli.

La settimana inizia con un decreto per bonus benzina e bollette, inclusi 80 euro per carburante ovrebbe essere caricato sulla social card “Dedicata a te” andando ad aggiungersi al contributo di 380 euro per l’acquisto di generi alimentari.

Si considerano agevolazioni fiscali per alcune categorie e si proroga il bonus sociale per le bollette per famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro.

Governo valuta tassa sulle vincite per risorse limitate nella prossima Nadef.

Risorse extra potrebbero derivare da un deficit più alto nel 2024, ma senza superare il 4% per evitare preoccupazioni da parte dei mercati e dell’UE.

La politica si accorda: misure sui bonus

Nella manovra, si sta considerando l’opzione di una tassa sugli extraprofitti delle banche, che potrebbe portare tra 2 e 3 miliardi di entrate, sebbene i dettagli siano ancora in discussione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sostiene questa misura, mentre Forza Italia chiede modifiche. Potrebbe essere necessario ricorrere alla fiducia a causa dei tempi stretti.