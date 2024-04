Uccide la madre e le taglia una mano per prelevare dal bancomat

La vittima, Maria dos Santos Carvalho, di 58 anni, è stata trovava senza vita nella sua casa nel quartiere Boca da Mata de Valeria a Salvador, in Brasile. A fare la macabra scoperta è stato un parente, che ha allertato le forze dell’ordine dopo essersi recato nella casa di famiglia da cui proveniva forte odore. Il corpo era coperto da un lenzuolo e da un asciugamano. All’arrivo dei poliziotti il cadavere era già in stato di decomposizione, segno che il decesso era avvenuto alcuni giorni prima.

Il movente

I sospetti si sono concentrati sul figlio della donna, Jose Natan Carvalho, di 21 anni, che in tribunale ha ammesso di aver “tagliato il collo e la mano della madre con un coltello“. Il giovane ha spiegato di averla uccisa durante un “rituale di magia nera” dopo che lei ne aveva eseguito uno contro di lui in passato. Ha poi deciso di mozzarle la mano così da poter usare i polpastrelli per poter accedere al conto bancario e prelevare i soldi.

Il processo

Il giudice Leandro Florencio Rocha de Araujo ha dichiarato ai media locali che il giovane ha confessato il suo crimine. “Ha ammesso di aver tagliato il collo della madre con un coltello e poi di averle amputato la mano per accedere ai soldi del suo conto in banca“. Si è poi rivolto alla Rete di assistenza sanitaria e alla Rete di assistenza psicosociale. Sul caso sta indagando il Dipartimento di Omicidi e Protezione Personale di Salvador.