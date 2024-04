Brasile, donna porta il cadavere dello zio in banca per un prestito: arrestata

La surreale storia è avvenuta in Brasile, una donna, dichiaratasi nipote e badante dell'uomo, è entrata in una banca con lo zio sulla sedia a rotelle, peccato che l'uomo fosse morto.

L’arresto è avvenuto in una banca di Rio de Janeiro in Brasile nei confronti di una donna. Il motivo? A quanto pare una 42enne voleva richiedere un prestito di circa 3000 euro facendo firmare suo zio che giaceva morto su una sedia a rotelle. Il video dell’accaduto è stato ripreso dalle telecamere ed è stato poi condiviso sui social dove è stato condiviso in lungo e in largo.

Uno zio morto e un prestito

A quanto pare la donna che si portava dietro il cadavere dell’uomo si è dichiarata essere la nipote e badante della vittima. Un altro elemento paradossale è che la 42enne è rimasta impassibile per tutto il tempo mentre cercava di completare le procedure necessarie alla richiesta del prestito di circa 3000 euro, una domanda che, stando a quanto dichiarato, era stata fatta online dallo zio.

Ma non è tutto, stando alla donna, l’uomo era ancora in vita prima dell’ingresso nella banca e solo successivamente avrebbe perso la vita. Una tesi che è stata smentita quasi subito dai medici, esaminando il cadavere hanno infatti scoperto che il decesso risalirebbe ad almeno due ore prima del fatto. Sono stati i dipendenti della banca a lanciare l’allarme che ha permesso alle autorità di intervenire.

Al momento la polizia ha richiesto l’arresto definitivo per la 42enne e stanno indagando per capire se dietro a quanto avvenuto ci sono dei complici. Mentre la donna continua a ribadire di essersi presa sempre cura dell’uomo, le forze dell’ordine sono anche impegnate a verificare il presunto legame di parentela tra lei e la vittima.