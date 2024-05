Ha destato un po’ di preoccupazione l’aereo che nella serata del 25 maggio, sorvolava Verona a bassa quota. Di certo non era un volo di linea e le persone, guardandolo, hanno inviato molte segnalazioni anche sui social per capire di cosa si trattasse. Ecco svelato il mistero.

Aereo a bassa quota su Verona

Nella serata del 25 maggio, un misterioso velivolo sorvolava a una quota insolitamente bassa, la città di Verona e la zona del villafranchese.

Tante le segnalazioni giunte dai residenti, anche via social, che hanno parlato di un rumore assordante seguito da una scia di fumo nero. Di certo non era un volo di linea, dunque come risolvere il mistero?

Chi era che sorvolava la città e ha scatenato momenti di preoccupazione e panico fra coloro che sono rimasti con il naso all’insù per cercare di intravedere qualche dettaglio in più? La notizia ha fatto il giro del web ma adesso finalmente il mistero è stato risolto.

Aereo a bassa quota su Verona: chi era?

Si tratterebbe di un grosso aereo cargo Antonov, molto rumoroso, che dopo essere decollato da Catullo, ha preso quota faticosamente per poi dirigersi a nord est.

Insomma, nessun mistero e nessuna anomalia a quanto sembra. I residenti hanno avuto paura, specialmente in una situazione internazionale drammatica come quella che stiamo vivendo, in cui qualsiasi velivolo diverso dal solito scatena curiosità e ansia.

Il cargo faticava semplicemente a prendere quota, ecco perché volava a quota molto bassa.