Accoltellamento a Reggio Calabria: uomo morto e abbandonato al “Morelli”

Nel piazzale dell’ospedale ‘Morelli’ di Reggio Calabria è stata fatta un’agghiacciante scoperta che ha destato profonda preoccupazione e ha lasciato la comunità sgomenta. Dalle prime ricostruzioni, tre individui avrebbero trasportato il corpo senza vita di un uomo e l’avrebbero abbandonato a terra, mentre i passanti guardavano increduli.

Uomo abbandonato dinanzi l’ospedale

Un’auto, presumibilmente con targa siciliana, sarebbe entrata a tutta velocità nell’area privata dell’ospedale ‘Morelli’, scaricando l’uomo (ancora in vita) e con ferite da arma da taglio davanti all’ingresso della struttura e fuggendo rapidamente. Questo fatto ha suscitato orrore e sgomento nella comunità, lasciando molti interrogativi irrisolti.

Il tentativo dei soccorsi

Nonostante i frenetici tentativi del personale medico di soccorrere l’uomo, purtroppo è deceduto poco dopo essere stato trovato. Gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono intervenuti sul posto per avviare un’indagine volta a identificare l’auto che ha trasportato l’uomo, stimato intorno ai 40 anni, all’ospedale. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria è stata prontamente informata dell’accaduto e ha preso in mano le redini delle indagini per far luce su questo tragico episodio.