Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina sbotta: "Essere eliminati alla settima puntata fa male"

La settima puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa con l’eliminazione della coppia composta da Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina.

La ballerina si è sfogata e ha commentato l’eliminazione su Instagram.

Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina eliminati

Nella serata di sabato 19 novembre 2022, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, che si è conclusa con l’eliminazione di una delle coppie più amate e discusse di quest’edizione, ossia quella formata da Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina, i quali hanno perso allo spareggio finale contro Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio.

Anastasia Kuzmina sbotta: “Essere eliminati alla settima puntata fa male”

Nel pomeriggio di domenica 20 novembre 2022, Anastasia Kuzmina ha scritto un post su Instagram, che riguarda proprio l’eliminazione da Ballando con le Stelle, ecco che cosa ha dichiarato la ballerina:

“Essere eliminati alla settima puntata fa male. Soprattutto quando hai un allievo che si impegna così tanto e che ti permette di creare delle coreografie così belle e complesse”.

La ballerina ha poi difeso Lorenzo Biagiarelli dalle recenti accuse mosse contro di lui dagli haters e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato:

“È un ragazzo buono e gentile e mi ha dato la possibilità di insegnare DAVVERO a ballare. È sempre stato curioso di conoscere ogni dettaglio di ogni passo, mi ha ascoltata mentre parlavo della noiosissima storia della danza e mi ha ascoltata ancora di più quando gli parlavo della grande tristezza della guerra nel mio paese. E per questo mi rifiuto di credere che le persone davvero possano scrivere questo tipo di cattiverie nei commenti. Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata. Non ha senso per me. Però, ormai è fatta”.

Anastasia Kuzmina dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle: “Torneremo al ripescaggio”

La coppia formata da Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina avrà la possibilità, come tutte le altre coppie che sono già state eliminate nelle puntate precedenti di Ballando con le Stelle, di poter tornare in gara grazie al ripescaggio.

Ecco cosa ha dichiarato la ballerina a riguardo:

“Torneremo al ripescaggio e non vedo l’ora. Cercherò di creare la coreografia più bella di sempre perché so quanto a Lorenzo piace ballare e quanto a me piace ballare con lui”.

Dopo l’eliminazione, nella serata di sabato 19 novembre 2022, Lorenzo Biagiarelli ha dichiarato: