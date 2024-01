La celebre conduttrice è stata paparazzata sulla neve a Cervinia, in compagnia dello storico compagno Vittorio Garrone. La coppia è apparsa più affiatata che mai.

La rivelazione di Antonella Clerici

I fotografi di Chi hanno immortalato Antonella mentre si godeva del tempo insieme ai figli, Luca e Maelle, ed è stata anche lei stessa a condividere alcuni momenti familiari sulle montagne della Valle d’Aosta con i propri follower. Gli scatti hanno innescato nei fan la speranza che la coppia, unita dal 2016, coroni il proprio sogno d’amore convogliando presto a nozze. La presentatrice ha inoltre ripercorso i momenti più belli della loro storia sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

Pronti al sì?

“Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell’altra” aveva dichiarato, riferendosi a Vittorio. La relazione sembra quindi essere arrivata allo step decisivo ed è proprio la conduttrice ad affrontare l’argomento con i propri fan: “Se ci sposeremo lo saprete. Con la mia sincerità non potrei nascondervelo anche perché non vedrei il mistero. Ho fatto un patto con il pubblico, sapete tutto di me, non è che io decida di parlare solo quando mi fa comodo” ha commentato, confermando che sia una cosa che stanno valutando ma sulla quale non hanno ancora preso nessuna decisione.