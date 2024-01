Antonella Clerici, cosa ha detto alla figlia Maelle in merito ai rapporti intimi? La ragazza è in piena adolescenza.

Antonella Clerici: cosa ha detto alla figlia Maelle sui rapporti intimi?

Quindici anni fa, Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle, unica figlia avuta dall’ex compagno Eddy Martens. Ospite del pod cast Mamma Dilettante, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha parlato con Diletta Leotta del legame che ha con la pargola, svelando anche cosa le ha detto in merito ai rapporti intimi.

I consigli di Antonella Clerici a Maelle

La figlia di Antonella ha quasi 15 anni ed è in piena adolescenza. La Clerici ha raccontato:

“E’ una cosa che devo affrontare, perché lei ha 14 anni e mezzo e quindi prima o poi… Quello che le dico sempre è che bisogna fare le cose quando si è pronte. Io non sono una di quelle mamme bigotte che dice ‘devi arrivare a 18 anni’, perché tanto ormai… non è più possibile. Le nuove generazioni sono diverse. Le dico sempre di non fare le cose di fretta perché anche se ormai i ragazzini sanno tutto – non è che posso parlare della cicogna… è un po’ passato – poi lei ormai legge, sa…”.

Antonella ha consigliato a Maelle di non avere fretta, anche quando si parla di rapporti intimi.

Antonella Clerici e la figlia Maelle parlano della “prima volta”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha proseguito:

“Io vedo tantissimi film con lei e le spiego, anche quelli vietati ai minori glieli spiego e li vedo con lei. Quindi di questo argomento abbiamo già parlato, lei mi dice ‘mamma è inutile che me ne parli, so tutto’. Le dico due cose: fallo quando sei pronta e anche con una persona che sia giusta. Deve essere una cosa non tanto per farla. Che poi ti rimane un senso di vuoto, perché è bruttissimo che la tua prima volta abbia un senso di vuoto. La tua prima volta dev’essere una cosa d’amore. Poi i tuoi tempi saranno i tuoi tempi, secondo me deve aspettare ancora un po’ perché io la vedo ancora bambina sotto certi aspetti. Quando sarà fallo con una persona che ti sta a cuore, che ti fa sentire protetta, che ci sia un bel rapporto di amore”,

Antonella ha ammesso di aver fatto l’amore per la prima volta quando era già ‘grande’, a 18 anni: